Модель показала фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram пикантный снимок.
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На фото она позирует в леопардовом боди с перьями. Также она надела широкую шляпу, которой дополнила образ в анималистическом стиле.
К камере она повернулась полубоком, тем самым засветив свои пышные бедра. Стоит отметить, что Деми часто публикует подобные снимки. Она не стесняется демонстрировать свои формы.
Модель показала фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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