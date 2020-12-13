Деми Роуз часто показывает свою попу.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram пикантный снимок.

Читайте такжеДеми Роуз в стильном боди похвасталась пышной грудью

На фото она позирует в леопардовом боди с перьями. Также она надела широкую шляпу, которой дополнила образ в анималистическом стиле.

К камере она повернулась полубоком, тем самым засветив свои пышные бедра. Стоит отметить, что Деми часто публикует подобные снимки. Она не стесняется демонстрировать свои формы.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич