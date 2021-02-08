Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в топике молочного цвета, белой мини-юбке и розовом корсете. С помощью корсета Деми, наверное, хотела подчеркнуть и без того пышную грудь, но получилось уж слишком. Кроме того, под такой образ девушка решила не надевать белье.
За несколько часов фото набрало почти 280 тысяч лайков. Фанаты с удовольствием смотрят на откровенные снимки Деми и часто засыпают ее комплиментами.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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