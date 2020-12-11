25-летняя британская модель поделилась с поклонниками новым откровенным фото.

Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.

Читайте такжеИзвестная модель в стильном купальнике выложила фото с отдыха в ГрецииМодель поделилась с поклонниками новой откровенной фотографией.

На новом фото девушка появилась в черном боди с длинными рукавами от бренда prettylittlething. В области декольте она полностью расстегнула молнию. Боди выгодно подчеркнул пышные формы девушки. Образ модель дополнила черными ботфортами.

Роуз нанесла на глаза густой макияж, накрасила губы нюдовой помадой и распустила волосы.

"Если вы еще этого не сделали, посмотрите мою коллекцию с @prettylittlething", - подписала снимок модель.

Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.

Новости по теме

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ирина Погорелая