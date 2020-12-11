Модель продолжает радовать своих поклонников новыми снимками, которые она выкладывает в Инстаграм.
Читайте такжеИзвестная модель в стильном купальнике выложила фото с отдыха в ГрецииМодель поделилась с поклонниками новой откровенной фотографией.
На новом фото девушка появилась в черном боди с длинными рукавами от бренда prettylittlething. В области декольте она полностью расстегнула молнию. Боди выгодно подчеркнул пышные формы девушки. Образ модель дополнила черными ботфортами.
Роуз нанесла на глаза густой макияж, накрасила губы нюдовой помадой и распустила волосы.
"Если вы еще этого не сделали, посмотрите мою коллекцию с @prettylittlething", - подписала снимок модель.
Подписчики модели пришли в восторг от ее образа.
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Кто такая Деми Роуз:
Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.
Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.
Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.
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