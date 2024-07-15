Известная российская певица-путинистка Лолита Милявская, которая поддерживает нападение РФ на Украину, столкнулась со шквалом критики в России. Артистку захейтили поклонники из-за ее последнего выступления.
Лолита, как известно, была в списке тех, кого "отменили" в России. После участия певицы в "голой" вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, ей устроили настоящий бойкот в РФ, в частности, концерты исполнительницы запрещали.
Артистка впервые после длительной паузы снова появилась на большой сцене. Как пишут пропагандистские СМИ, Милявская выступила на одном из фестивалей, чем вызвала хейт в свою сторону. Дело в том, что звезда появилась на сцене вместе с одиозной рэпершей Instasamka. Они спели трек "На Титанике".
Присутствующие на концерте заметили, что у рэперши ужасный голос и она совсем не обладает вокальным талантом. Певица пыталась оправдаться и заявила, что ее напарница якобы перенервничала, поэтому спела плохо. Поклонники Лолиты выразили свое возмущение относительно решения артистки выступить вместе с Instasamka:
- "Студийные записи хорошие, вживую вообще не поет! Это нельзя назвать пением"
- "Инстасамка звучит так себе!"
- "Просто треш. Ну не уговаривайте нас ее любить, аж уши режет"
- "После отъезда Пугачевой какие же вы все стали жалкие и убогие... Лолита, дно давно пробито, не ухудшайте такими публикациями еще хорошую память о вас"
- "Певице" не стыдно? Деградация эстрады продолжается! Лолита, вам не противно?"
Позиция Лолиты относительно войны в Украине
Певица родом из Закарпатья, но почти всю жизнь жила в РФ. Она известна своей приверженностью к Путину и его диктаторской политике. С начала полномасштабного вторжения Лолита молчала, но впервые заговорила о войне в апреле 2022 года. Тогда она вспомнила, как ей запретили въезд в Украину, и заявила, что "родина ее предала".
В январе 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против предательницы сроком на 10 лет.
Напомним, ранее Лолита заговорила о своем завещании. Неожиданно артистка вспомнила об Украине.