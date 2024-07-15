Певицу буквально затравили в стране-агрессорке.

Известная российская певица-путинистка Лолита Милявская, которая поддерживает нападение РФ на Украину, столкнулась со шквалом критики в России. Артистку захейтили поклонники из-за ее последнего выступления.

Лолита, как известно, была в списке тех, кого "отменили" в России. После участия певицы в "голой" вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, ей устроили настоящий бойкот в РФ, в частности, концерты исполнительницы запрещали.

Артистка впервые после длительной паузы снова появилась на большой сцене. Как пишут пропагандистские СМИ, Милявская выступила на одном из фестивалей, чем вызвала хейт в свою сторону. Дело в том, что звезда появилась на сцене вместе с одиозной рэпершей Instasamka. Они спели трек "На Титанике".

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Присутствующие на концерте заметили, что у рэперши ужасный голос и она совсем не обладает вокальным талантом. Певица пыталась оправдаться и заявила, что ее напарница якобы перенервничала, поэтому спела плохо. Поклонники Лолиты выразили свое возмущение относительно решения артистки выступить вместе с Instasamka:

"Студийные записи хорошие, вживую вообще не поет! Это нельзя назвать пением"

"Инстасамка звучит так себе!"

"Просто треш. Ну не уговаривайте нас ее любить, аж уши режет"

"После отъезда Пугачевой какие же вы все стали жалкие и убогие... Лолита, дно давно пробито, не ухудшайте такими публикациями еще хорошую память о вас"

"Певице" не стыдно? Деградация эстрады продолжается! Лолита, вам не противно?"

Позиция Лолиты относительно войны в Украине

Певица родом из Закарпатья, но почти всю жизнь жила в РФ. Она известна своей приверженностью к Путину и его диктаторской политике. С начала полномасштабного вторжения Лолита молчала, но впервые заговорила о войне в апреле 2022 года. Тогда она вспомнила, как ей запретили въезд в Украину, и заявила, что "родина ее предала".

В январе 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против предательницы сроком на 10 лет.

Напомним, ранее Лолита заговорила о своем завещании. Неожиданно артистка вспомнила об Украине.

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