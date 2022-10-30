Девушка сделала ринопластику и оказалась недовольна результатом.

Украинская блогерша Даша Квиткова рассказала, что решилась сделать ринопластику у пластического хирурга Эдгара Каминского, но не получила желаемого результата.

Оказывается, в детстве Даша сломала нос, в результате чего образовалась "ямка". Девушка долгое время заполняла ее разными препаратами у косметологов, но позже решилась на ринопластику.

"Он не менял форму носа, просто соединил разошедшиеся хрящи. После операции я полгода смотрела на себя в зеркало и думала, зачем сделала это. Теперь нравится, я привыкла. Но та "ямка" вернулась. Сейчас у меня разные ноздри", – рассказала Квиткова на своей странице в Instagram.

Даша добавила, что уже неоднократно обращалась в клинику, где работает Каминский, чтобы ее записали к нему на прием. Она отметила, что заплатила космическую сумму, но желаемого результата не получила. Поэтому хочет, чтобы Каминский переделал свою работу. Но, как оказалось, он уехал в Италию из-за войны в Украине.

"Я заплатила и хочу нормального отношения. Заплатила и не получила того, чего хотела", - добавила блогерша.

Напомним, ранее Даша Квиткова получила жуткую травму на Сейшелах.

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