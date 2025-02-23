Блогерша пообщалась со своими подписчиками.

Популярная украинская блогерша-миллионница Даша Квиткова, которая развелась с ведущим Никитой Добрыниным в 2023 году, заинтриговала новыми подробностями личной жизни.

Недавно она публиковала фото с большими букетами цветов в своем Instagram. Даша не скрывает, что получает немало приятных знаков внимания от мужчин, но не хочет рассказывать подробностей. Однако подписчики поинтересовались, свободно ли сейчас сердце блогерши, или у нее уже появились новые отношения. На этот вопрос девушка ответила неоднозначно.

"Я очень не хочу разбрасываться словами, но все, что вам нужно сейчас знать - это то, что я счастлива и у меня все хорошо. У меня были разные этапы и ситуации за это время, но они не стоят внимания. Я обязательно "что-то" расскажу, когда мне действительно будет, что рассказать", - отметила Квиткова.

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К слову, Даша победила в девятом сезоне шоу "Холостяк". Тогда главным героем был ведущий Никита Добрынин. После завершения проекта пара продолжила свои отношения, а в 2020 году влюбленные сыграли свадьбу. В браке у них родился сын Лев. Однако супруги прожили вместе три года и официально развелись. Сейчас они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают общего ребенка.

Напомним, недавно Melovin признался, находится ли до сих пор в отношениях с певицей SWOIIA.

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