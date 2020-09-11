Украинская певица и модель Даша Астафьева порадовала фанатов новым сексуальным образом.

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На фото модель в длинном вечернем платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее красивую грудь.

Подписчики певицы оценили новый образ:

«Это неприлично быть такой красивой, Даша, подумайте о других особях женского пола», «То и Робинзон захотел бы, чтобы остров не нашли», «Ого», «Боже», «Пятница здорового человека», «В этом фото все прекрасно: и ты, и платье, и образ в целом», «Богиня-пятница».