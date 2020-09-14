Модель позировала в сексуальных колготках-сеточках.

Украинская певица и модель Даша Астафьева заинтриговала поклонников новым «горячим» фото со съемок.

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«Волшебный момент», – отметила певица в подписи к фото.

На снимке она изображена в колготках-сеточках и так, что может показаться, будто на ней нет белья.

Подписчики модели оценили ее сексуальный образ «Оо вооуу», «Была уверена, что это Рианна», «Вот это взрыв».

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Автор: Катерина Шварц