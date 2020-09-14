Даша Астафьева снялась в новой фотосессии / фото instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель Даша Астафьева заинтриговала поклонников новым «горячим» фото со съемок.
Читайте также"Это неприлично…": звезда Playboy сверкнула роскошным декольте (фото)Снимок она опубликовала в своем Instagram.
«Волшебный момент», – отметила певица в подписи к фото.
На снимке она изображена в колготках-сеточках и так, что может показаться, будто на ней нет белья.
Подписчики модели оценили ее сексуальный образ «Оо вооуу», «Была уверена, что это Рианна», «Вот это взрыв».
Астафьева заинтриговала поклонников эротическим снимком / фото instagram.com/da_astafieva
Вас также могут заинтересовать другие новости о звездах
- "Похотливое животное": Макс Барских "по секрету" рассказал о сексуальности
- "Не узнать": Тина Кароль показала лицо без макияжа
- Супермодель Ирина Шейк похвасталась грудью в сексуальном бикини
- MARUV разорвала сеть эротическими фото с девушкой
- 62-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в латексе
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram