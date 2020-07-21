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Сексапильная Даша Астафьева засветила торчащие соски

16:53, 21 июля 2020
Звезды
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Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva

Звезда предстала в черном облегающем платье с длинным рукавом. Сексапильности фото добавили открытые плечи Даши. 

"Бомбалэйла", "Как будто к стеночке приставили солдатиком", "Каждое фото - это магия, великолепие! Дарья, как всегда, шикарна", - написали фанаты.

Даша изменила образ / instagram.com/da_astafieva

Как сообщал УНИАН, Астафьева снялась в откровенном купальнике.

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