Сексапильная Даша Астафьева засветила торчащие соски
16:53, 21 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое фото.
Даша показала фото / instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует у окна.
Звезда предстала в черном облегающем платье с длинным рукавом. Сексапильности фото добавили открытые плечи Даши.
"Бомбалэйла", "Как будто к стеночке приставили солдатиком", "Каждое фото - это магия, великолепие! Дарья, как всегда, шикарна", - написали фанаты.
Даша изменила образ / instagram.com/da_astafieva
Как сообщал УНИАН, Астафьева снялась в откровенном купальнике.
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