Сексапильная Даша Астафьева засветила торчащие соски

Певица опубликовала новое фото.

Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографию, где позирует у окна.

Звезда предстала в черном облегающем платье с длинным рукавом. Сексапильности фото добавили открытые плечи Даши.

"Бомбалэйла", "Как будто к стеночке приставили солдатиком", "Каждое фото - это магия, великолепие! Дарья, как всегда, шикарна", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Астафьева снялась в откровенном купальнике.

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