Певице сделали операцию.

Украинская певица и модель Даша Астафьева рассказала, что едва не умерла из-за внутреннего кровоизлияния.

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"Два дня у меня болел живот. Болел планово [мальчики простите, знаю] поэтому, так же планово я пила обезболивающие средства. Все эти два дня я провела в делах: встречах, съёмках, переговорах, планах, интервью и сборах в перемешку с подготовками. Пила таблетки, которые практически не помогали, и ссылалась на то, что устала, перенервничала, и вот, будут выходные, и я отдохну, полежу", - написала Даша в Instagram.

Но уже ночью боль в животе усилилась. Обезболивающие уже не помогали, но и в больницу ехать Даша отказывалась, так как утром у нее должны были быть съемки. Но потом Астафьева сама не поняла, как оказалась в больнице. Врачи обнаружили у нее внутреннее кровоизлияние.

По словам Даши, это чудо, что она осталась жива. Ей сделали операцию и вот как три дня назад сняли швы. Также она порекомендовала своим подписчикам тщательнее относиться к своему здоровью, ведь безответственность может иметь необратимые последствия.

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Автор: Диана Могилевич