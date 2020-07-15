Сердцеедка Даша Астафьева кардинально изменила образ

Популярная певица изменила прическу.

Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографии, на которых она абсолютно в другом амплуа.

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Девушка примерила на себя образ из 90-х годов. На одном из фото Даша предстала в белом костюме. При этом кроп-топ в зоне декольте сделан из клеенки. На втором фото Астафьева позирует в длинном блестящем платье с открытой спинкой.

Ну а эксклюзивности "луку" добавила новая прическа звезды. Так, певица сделали ультратонкие кудряшки, которые образовали на ее голове шар.

Как сообщал УНИАН, Астафьева оголила грудь и кардинально сменила имидж.

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