Сердцеедка Даша Астафьева кардинально изменила образ
17:21, 15 июля 2020Звезды
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Популярная певица изменила прическу.
Даша показала фото / фото instagram.com/da_astafieva
Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram фотографии, на которых она абсолютно в другом амплуа.
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Девушка примерила на себя образ из 90-х годов. На одном из фото Даша предстала в белом костюме. При этом кроп-топ в зоне декольте сделан из клеенки. На втором фото Астафьева позирует в длинном блестящем платье с открытой спинкой.
Ну а эксклюзивности "луку" добавила новая прическа звезды. Так, певица сделали ультратонкие кудряшки, которые образовали на ее голове шар.
Даша изменила образ / фото instagram.com/da_astafieva
Как сообщал УНИАН, Астафьева оголила грудь и кардинально сменила имидж.
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