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Даша Астафьева оголила грудь и кардинально сменила имидж (фото)

13:52, 25 июня 2020
Звезды
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Даша показала фото / фото instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась в новой эротической фотосессии. Фотограф Андрей Белый опубликовал в Instagram пикантные фото Даши.

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Так, певица позирует на красном фоне с бликами. Стоит отметить, что Даша предстала в необычном образе. На девушке была надета только юбка черного цвета. При этом верх был полностью оголен. Грудь Астафьева прикрыла двумя шарами, внутри которых были розы. 

Загадочности и необычности образу добавила новая прическа модели. На этот раз девушке сделали объемные кудри, которые создали эффект шара.

Даша оголила грудь / фото instagram.com/andrewwhiteph

Как сообщал УНИАН, ранее Астафьева показала голую попу.

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