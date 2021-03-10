Модель показала пикантное фото / instagram.com/da_astafieva
Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram серию новых снимков.
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На фото она позирует в леопардовом белье. Также она надела высокие золотистые перчатки и добавила украшение в виде ожерелья.
Стоит отметить, что фото получились достаточно соблазнительные. Даша показала стройную фигуру и пышную грудь.
"Потрясающая", "Роскошная", "Не могу насмотреться", "Прекрасная", - пишут поклонники.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/da_astafieva
Модель показала пикантное фото / instagram.com/da_astafieva
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