Модель показала пикантное фото / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева опубликовала в Instagram серию новых снимков.

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На фото она позирует в леопардовом белье. Также она надела высокие золотистые перчатки и добавила украшение в виде ожерелья.

Стоит отметить, что фото получились достаточно соблазнительные. Даша показала стройную фигуру и пышную грудь.

"Потрясающая", "Роскошная", "Не могу насмотреться", "Прекрасная", - пишут поклонники.

Модель показала пикантное фото / instagram.com/da_astafieva
Модель показала пикантное фото / instagram.com/da_astafieva

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Автор: Диана Могилевич