Музыкант сейчас встречается с женщиной, у которой уже есть двое детей от первого брака.

Летом музыкант Владимир Дантес и ресторатор Даша Кацурина объявили об отношениях. Многие поклонники считают, что это было сделано на зло Дорофеевой и Михаилу Кацурину, которые закрутили роман сразу после развода.

Сейчас Дантес в интервью YouTube-каналу "Розмова" ответил на самый популярный вопрос - хочет ли он детей от Даши. Вот что сказал юморист:

"Да куда там, блин? Там двое, куда еще третьего? Собаку – максимум".

Отметим, что от первого брака у Даши Кацуриной есть сын Иван и дочь Александра. Судя по stories знаменитостей, новый возлюбленный мамы проводит с ними довольно много времени. Сам Дантес комментировал, что ему это нравится, чем он сам очень удивлен.

"Я же чайлдфришник, кстати. Чайлдфришник с двумя детьми. Я никогда не думал, что это так круто. Дети – это вау. Дети – это так тяжело, это реально тяжело. И параллельно это так круто. Они высасывают из тебя энергию и тут же ее отдают тебе. И самое страшное – это то, что я начинаю скучать по ним", – сказал Владимир Дантес.

Артист подчеркнул, что не пытается заменить малышам отца, так как у них есть папа и он активно занимается воспитанием, несмотря на развод.

Напомним, ранее Михаил Кацурин заявил, что не оставался бы со своей первой женой даже несмотря на детей.

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