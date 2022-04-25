Музыкант говорит, что продолжает общаться с собеседниками на том языке, на котором к нему обращаются, однако ему нравится говорить на государственном.

Украинский артист Владимир Дантес заявил, что перешел на украинский язык. Частично стал говорить на украинском в живом общении, а также перевел на государственный язык свой блог.

Об этом Дантес заявил в интервью Славе Демину.

"Я решил, что надо с теми, кто со мной разговаривает на украинском, разговаривать так же на украинском. Кто со мной разговаривает на английском - разговаривать на английском, смотря как ко мне обращаются. Соцсети мне нравится вести на украинском.

Хотя иногда, как и наш президент, миксую языки, потому что я не думаю, что из-за одного больного деб*ла я должен забывать язык, на котором я разговаривал. Он ему не принадлежит. Но мне сейчас удобно, мне прикольно разговаривать на украинском", - заявил Дантес.

Напомним, ранее артист рассказал, что отдал свой электрокар Tesla на нужды волонтеров. Теперь он помогает развозить броники и еду по Киеву.

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