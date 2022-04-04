Артисты остались близкими друзями.

В марте стало известно о разводе украинских артистов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. В сети ходят слухи о том, что певица ушла к другому мужчине. Поклонники предполагают, что им мог стать артист и ресторатор Михаил Кацурин.

А в каких отношениях Надя осталась с Вовой?

В эфире шоу "Львы на Джипе" Дантес рассказал, что они продолжают общаться с Дорофеевой. По его словам, они остались близкими друзьями.

"Слушайте, мы же написали пост, который выставили в Instagram, и в этом посте вся правда, которую мы хотели сказать. Все нормально. Мы дружим, и это решение не было принято, когда мы выставили пост, это было раньше. Просто когда ты планировал себе одно, а потом начинается война, то людям не до этого. Но потом, когда проходит время, и ты думаешь: "Ну, блин, это как-то странно и, наверное, надо об этом сказать и как-то скрывать это невозможно". Но мы нормально общаемся, мы очень близкие друзья, все хорошо. Я думаю, что так должно быть, когда ты хочешь не запятнать прошлое, надо вовремя сепарироваться", – сказал Дантес.

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