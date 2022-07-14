Ситуация произошла страшная и одновременно смешная.

Украинский музыкант Владимир Дантес, который сейчас выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины и занимается волонтерством, недавно выехал в Израиль.

Там он выступал на концерте и собрал деньги на помощь украинцам, борющимся сейчас с российской агрессией. Но если публика восприняла его радушно, то вот местные голуби - нет.

Дантес показал видео, на котором он измазан голубиными фекалиями. Заметно, что артисту и самому мерзко от такой ситуации. Об этом свидетельствует его выражение лица в кадре.

"А голуби на святой земле - это к святым деньгам? Просто голубиная ж*па с расстояния в сантиметр атаковала меня", - подписал видео артист.

Напомним, ранее Владимир Дантес на сцене поднял флаг Украины и вместе с залом послал Путина. Также за время пребывания в Израиле он успел встретиться со своим старшим братом и племянником.

Вас также могут заинтересовать новости: