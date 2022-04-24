Украинский артист Андрей Данилко, который полюбился фанатам за свой образ Верки Сердючки, прокомментировал позицию путиниста Николая Баскова. Данилко считает, что поддержка Владимира Путина помогает Баскову не терять деньги и возможность свободно давать концерты в родной стране.
Такое мнение шоумен озвучил в интервью программе "Зірковий шлях".
Данилко рассказал, что лично знаком с Басковым, поэтому понимает, почему тот восхваляет Путина еще с 2014 года. Артист говорит - основная причина - это деньги, а не патриотизм.
"Ему нужно быть у "кормушки", нужно иметь влиятельных покровителей, которые решают за него вопросы, нужно быть на телевидении. Он думает только о себе, поверьте, ни о какой России он ничего не думает. Это совершенно зацикленный на себе человек", - заявил Андрей Данилко.
Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина записала видеообращение к Баскову в ответ на его сообщение, в котором он отметил, что Украина показывает фейковые новости о войне и несправедливо ненавидит "братский" народ.