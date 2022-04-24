Комик считает, что данная позиция Баскова - это его "кормушка".

Украинский артист Андрей Данилко, который полюбился фанатам за свой образ Верки Сердючки, прокомментировал позицию путиниста Николая Баскова. Данилко считает, что поддержка Владимира Путина помогает Баскову не терять деньги и возможность свободно давать концерты в родной стране.

Такое мнение шоумен озвучил в интервью программе "Зірковий шлях".

Данилко рассказал, что лично знаком с Басковым, поэтому понимает, почему тот восхваляет Путина еще с 2014 года. Артист говорит - основная причина - это деньги, а не патриотизм.

"Ему нужно быть у "кормушки", нужно иметь влиятельных покровителей, которые решают за него вопросы, нужно быть на телевидении. Он думает только о себе, поверьте, ни о какой России он ничего не думает. Это совершенно зацикленный на себе человек", - заявил Андрей Данилко.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина записала видеообращение к Баскову в ответ на его сообщение, в котором он отметил, что Украина показывает фейковые новости о войне и несправедливо ненавидит "братский" народ.

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