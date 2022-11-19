Артисты записали смешной ролик в автобусе.

Украинский артист Андрей Данилко, который прославился благодаря своему образу Верки Сердючки, сейчас отправился в благотворительный тур по Европе. Вместе с ним поехала и Инна Белоконь, которая является сценической "мамой" Верки.

Для поклонников знаменитости записали смешное видео в гастрольном бусе. В ролике видно, как они сначала танцуют, а потом целуются в губы.

Реакция соцсетей

"Спасибо, что вернули на минуту в "ту" жизнь! Потому что мозг перестал вспоминать все классное, что было"

"Благодарю за улыбку"

"Благодарю за такой позитив в наше время. Улыбнулась, вспомнила студенчество"

"До мурашек! Представляю, как вам тяжело и грустно, а вы дарите людям радость!"

Отметим, что это уже не первый такой случай. Например, недавно Данилко опубликовал фото, сделанное с Белоконь на заправке. На снимках они корчат разные гримасы, а на одном и вовсе поцеловались.

Видео дня

Напомним, Верка Сердючка показала свою "маму" без грима.

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