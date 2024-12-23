Ведущий рассказал, что больше любит Хэллоуин.

Для многих людей Рождество и Новый год - это магические праздники, приносящие радость, подарки и семейное тепло. Однако для известного ведущего и военнослужащего Даниэля Салема эти праздники имеют другой оттенок.

В интервью РБК-Украина Салем поделился своими чувствами относительно этих праздников.

"Новый год и Рождество - это мои самые нелюбимые праздники", - признался Даниэль.

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По словам ведущего, его детство было тяжелым, и он рос без мамы и папы. Ребенок, выросший в таких условиях, не мог наслаждаться праздниками так, как другие дети. Отсутствие семейной поддержки и любви накладывало отпечаток на праздничные дни, и для Салема эти моменты не ассоциируются с радостью.

"Я смотрел на других детей, как им весело и хорошо, а мне нет. Поэтому и до сих пор как-то не нравятся эти праздники", - рассказал ведущий.

Несмотря на это, Салем отметил, что всегда больше любил Хэллоуин, считая этот праздник более интересным и менее нагруженным ностальгическими переживаниями. Хотя ведущий не является фанатом Нового года, для него этот праздник оставил несколько незабываемых моментов.

Салем вспоминает, как часто встречал Новый год на работе - то как ведущий, то просто находясь в одном из своих заведений. Однако были и необычные моменты. Однажды он даже прыгал с парашютом на Новый год. И помнит годы, когда проводил праздники в горячих точках, в частности, в Ираке, где находился во время военного задания.

Также ведущий вспоминает один очень особенный случай. Как-то он поехал из Одессы в Киев, чтобы сделать подарок важному человеку. После долгого ожидания и поздравлений, он отправился обратно в Одессу, чтобы встретить Новый год с друзьями. Но помешала его спешка: он не успел на поезд.

"Встречал с заправщиком Леонидом и продавщицей Тоней на одной из АЗС по дороге", - вспомнил ведущий-военнослужащий.

Напомним, Даниэль Салем отреагировал на слухи о романе с Лидой Ли.

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