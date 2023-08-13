Артист сейчас защищает Украину на фронте.

Украинский телеведущий и военный Даниэль Салем, который пошел защищать Украину в начале полномасштабной войны, поделился архивным видео. Артист показал, как его "прикрыли" на фронте.

На видео Салем прыгает с пулеметом во время боя. Он не сумел удержать равновесие, а потому упал. Впрочем, обошлось без ранения. Сейчас ведущий отмечает, что это был его "легендарный прыжок".

"Мелкие обрывки памяти! Пацаны прикрыли. Можно подумать, что это кино, но нет. Это реалии. Название картины: "Мой легендарный прыжок с пулеметом", - написал Салем.

Когда именно и где происходил бой, который попал на видео, артист не рассказал. Впрочем, в комментариях фаны все равно поблагодарили за то, что Салем пошел защищать Украину. Пользователи пишут:

"Пусть Бог бережет всех вас и подарит нам долгожданную победу!"

"Как же хочется, чтобы все вы вернулись домой целыми и невредимыми... Наши мужественные мужчины, воины, защитники! Храни вас бог, пусть ангелы покрывают вас своими крыльями!"

"Берегите себя!".

Даниэль Салем показал свой "легендарный прыжок с пулеметом" - видео

Даниэль Салем - последние новости

Недавно стало известно, что Даниэль Салем разводится с женой после 17 лет брака. До этого он рассказывал, что планирует усыновить ребенка. Как оказалось, от своей мечты военный не отказался.

Он продолжает проходить процедуру подготовки к усыновлению. Салем планирует получить сертификат, который позволит ему начать поиски ребенка.

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