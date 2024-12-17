Ведущий еще больше запутал.

В 2023 году ходят слухи о романтических отношениях между ведущим и военным Даниэлем Салемом и певицей Лидой Ли. Пару неоднократно видели вместе в непринужденной атмосфере, они также регулярно появляются на мировых мероприятиях, что только подогревает интерес публики.

Даниэль Салем в коротком интервью для программы "Утро в большом городе" поделился, что посещает события, чтобы поддержать Лиду Ли. Оба сейчас работают вместе на музыкальном телеканале М1, где и сдружились. Ведущий подчеркнул, что певица является его близкой подругой, но воздержался от четкого комментария о возможном романе.

"Я могу прокомментировать, что она невероятный человек, самый талантливый, очень крутая соведущая, очень классный друг, очень красивая. Вот что я могу сказать", - ответил Салем.

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Несмотря на загадочность в словах ведущего, фанаты активно обсуждают теплые отношения между ним.

Кто такой Даниэль Салем

Даниэль Салем - харизматичный ведущий, известный украинской аудитории по проектам "Звездный путь", "Любовь на выживание" и участие в шоу "Танцы со звездами" и "Голос страны".

Салем родился в Одессе, но детство и юность провел в Ливане. Во время полномасштабной войны в Украине Салем добровольно присоединился к защите страны.

Напомним, Даниэль Салем рассказал об отношениях на расстоянии с 8-летней дочерью и экс-супругой.

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