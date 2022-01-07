В сети опубликовали отрывок из книги биографа Галкина.

Советская и российская певица Алла Пугачева считает, что ее брак с Филиппом Киркоровым был ошибкой.

Об этом в своей книге написал Федор Раззаков, который является биографом нынешнего мужа артистки Максима Галкина, передает bragazeta.ru.

"Всю жизнь не любила такой тип людей, такой тип поступков, мне вообще все в нем не нравилось и сейчас не нравится. Не знаю, что с моими мозгами было", – приводит биограф слова Пугачевой о Киркорове в книге "Максим Галкин. Узник замка Грязь".

При этом в соцсетях Пугачева называет Киркорова "дружище".

Читайте также"Снова запела": новое видео с Пугачевой "взорвало" сеть, поклонники - в восторгеИзвестно, что Пугачева и Киркоров считались одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. В 1994 году они обвенчались в Иерусалиме и пробыли в браке 11 лет, хотя долго не жили вместе.

Напомним, ранее сообщалось, что Пугачева, у которой ранее диагностировали сахарный диабет, нарушает предписания врачей относительно употребления сладкого.

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