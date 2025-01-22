Герой мема "Это мерзость" Иван Мартынов, известный как "Чоткий паца" из Ровно, впервые за долгое время высказался о личной жизни. Украинский военный, который служит в 68-й отдельной егерской бригаде, признался, что оказался на грани развода с женой.
Как известно, мужчина женился в апреле 2023 года. Со своей избранницей Ольгой Кравчук они расписались в Хмельницком. Правда, после года в браке Мартынов поделился в интервью проекту "Дивись", что у них начался кризис в браке.
Не секрет, что многие украинские защитники страдают посттравматическим стрессовым расстройством с различными симптомами у каждого. Не обошел ПТСР и "Чоткого пацу". В его случае из-за него он едва не потерял жену.
"У меня жестко, просто до развода. Все, без комментариев. Я даже не хочу вспоминать. Очень страшно. Ночами не спал, кричал. Жена в панике, истерике, дом разносим", - откровенно признался он.
К счастью, паре удалось сохранить брак и вместе они воспитывают годовалую дочь. Девочка родилась в декабре 2023 года. По словам Ивана, с появлением крохи на свет у него появилась еще большая ответственность за свою жизнь и просто желание жить. Однако на вопрос о том, нравится ли Мартынову отцовство, он ответить не может, поскольку практически не видится с дочкой из-за службы.
"Появился больший стимул не сдохнуть. Ну а как ты почувствуешь (отцовство - УНИАН)? Ты все время там (на фронте - УНИАН). На родах меня не было, хорошо, что хоть на крестины отпустили. В принципе, это хорошо, потому что первые три года она не понимает, кто я. У нее мама и все. А там уже ей надо будет папа. Я думаю, что уже наконец, может, в этом году, это все закончится, я уже приду домой, и буду развиваться", - добавил герой мема.
Как известно, мужчина стал популярным после того, как фразой "это мерзость" прокомментировал ситуацию в экономике Украины в 2014-м. С 2016 года Мартынов воюет против оккупантов.
Напомним, ранее "Чоткий паца" рассказал историю своего мема "Это мерзость". По его словам, прикол возник после Евромайдана, когда на протестах он волонтерил.