Влад Топалов крутил роман с 17-летней.

Муж певицы-предательницы Регины Тодоренко - Влад Топалов - рассказал о том, что в свое время принимал наркотики и имел отношения с девушкой, которой на тот момент было всего 17 лет.

Как сообщают росСМИ, Топалов несколько лет принимал запрещенные вещества. Тогда же он решил вступить в интимные отношения с девушкой, якобы, чтобы помочь преодолеть ей зависимость. По словам путиниста, она была очень худая и имела симптомы анорексии.

"Когда я впервые пришел к ней, мы разговаривали часа два, после этого ей правда стало лучше. Я следил за ее питанием, переписывался с ней, приводил в чувство, давал советы. И через месяц она похорошела и посвежела, она радуется хорошей погоде, выкладывает фотки в Instagram", - рассказал Топалов.

Видео дня

Пропагандист был уверен, что делает доброе дело, которое идет на пользу и ему самому.

"Мне очень жаль родителей этих подростков, я помню, как тяжело было моим. Я просто хочу сделать что-то хорошее, потому что делал много плохого. Я не строю из себя святого и делаю это для сердца и души", - поделился певец.

Что известно о Тодоренко и Топалове

Регина Тодоренко - уроженка Одессы, ведущая известного телешоу "Орел и Решка" и актриса, бывшая участница группы Real O. С начала полномасштабного вторжения не поддержала Украину и пополнила ряды молчунов-предателей. С 2022 года подпадает под санкции Украины.

В 2018 году Тодоренко вышла замуж за путиниста Влада Топалова, которому, кстати, тоже запрещен въезд в Украину. Супруги вместе воспитывают двух сыновей: Михаила и Мирослава.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко получила российское гражданство.

Вас также могут заинтересовать новости: