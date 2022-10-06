Хореограф получила российское гражданство.

Известный хореограф, экс-судья украинского талант-шоу "Танцуют все" Татьяна Денисова долго молчала о войне в Украине, чем спровоцировала волну осуждения в свой адрес.

Еще зимой 2022 года она принимала участие в съемках еще одного украинского шоу, премьера которого должна была состояться в марте. Но из-за молчаливой позиции по войне ее решили убрать из проекта.

Сейчас же и вовсе стало известно, что Денисова получила российское гражданство. Об этом рассказал ее экс-супруг Александр Кривошапко в интервью Rostyslove Production.

По словам Кривошапко, Денисова родилась в Калининграде, но всю жизнь прожила в Севастополе. Долгие годы она паралельно работала в Украине и России.

При этом артист не осуждает свою экс-супругу, так как понимает, что ей нужно развиваться.

"Она постоянно говорила мне, цитирую: "Саша, Россия – это страна п* дарас*в, наркоманов и проституток". Это ее слова. И поэтому мне очень досадно, что человек, с которым у меня был брак, вынужден жить в столь неприятной для себя атмосфере", - отметил Кривошапко.

Он добавил, что еще в декабре 2021 года Денисова получила российское гражданство.

Напомним, ранее экс-муж предательницы Татьяны Денисовой женился в третий раз.

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