Мужчина возмущен поведением экс-коллег.

Фамилии постановщиков, которые украли хит "Тримай" известной украинской исполнительницы Кристины Соловий и использовали его в ледовом шоу Татьяны Навки, удивили хореографа Женю Кота. Оказалось, что мужчина ранее был знаком с Василием Козарем из Мукачево и Виталием Савченко из Днепра. Их он назвал "экс-коллегами, экс-знакомыми, экс-украинцами" и прокомментировал скандал на своей странице в инстаграме. Свое видео он назвал "Чего ждать от предателя?".

"Эти двое молчали и молчат о том, что Украину и их родные города и села бомбят. Они молчат о том, что их родных, знакомых и коллег убивают. Убивают те люди, которые платят им кровавые деньги, за которые они ставят им "культурные проекты". Просто пропагандистские шоу, в которых они насилуют украинскую культуру. Эти двое использовали украинские народные песни, песни современных украинских исполнителей в этом шоу и перевели их на русский", - возмутился Кот.

А дальше Женя не сдержал своих эмоций.

Видео дня

"Чего ждать от предателей? Еще большей измены! Вася и Виталик, вы два подонка! И я вам скажу только одно: "Родина вас не забудет!" - подчеркнул мужчина.

Впоследствии хореограф решил обратиться ко всем украинским коллегам с просьбой.

"Я прошу вас всех больше создавать украинского контента: пишите песни, снимайте фильмы, снимайте сериалы, снимайте клипы, пишите музыку, делайте как можно больше украинских событий. Чтобы в наше пространство не заходил контент из "болот". А то скоро мы с вами сможем начать слушать "Ніч яка місячна" на русском", - сказал Кот.

Напомним, недавно произошел скандал - россияне украли песню "Тримай" украинской певицы Кристины Соловий. Ее цинично перевели на русский язык и использовали на шоу жены пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова – фигуристки Татьяны Навки.

Соловий рассказала, что это произошло без ее официального разрешения, поэтому она хочет наказать виновных. На днях стало известно, что режиссерами шоу были украинские хореографы Василий Козарь и Виталий Савченко, которые ранее принимали участие в шоу "Танцуют все".

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