Ivan NAVI является любимчиков среди молодых девушек.

Украинский артист Ivan NAVI, который недавно записал фит с Тиной Кароль, в программе "Хто зверху?" рассказал, как фанатки его удивляют на концертах.

По словам артиста, на концерте он подал зрителям руку, чтобы быть ближе к ним. Но в этот момент почувствовал, что одна из фанаток целует ему руку.

"Недавно на концерте впервые в жизни мне целовали руки. Я люблю подавать руки со сцены, чтобы быть ближе к публике. А тут такой поворот. Я еще такого не видел и не чувствовал", - сказал артист.

Читайте такжеMARUV показала редкое фото с брутальным мужем: на байке и в пикантной позеТакже он добавил, что однажды на его концерт не пустили девушку в связи с возрастным ограничением. Но она таки добилась своего и попала на выступление любимого артиста, взяв с собой маму и... каравай.

"Я думал, что уже сватовство происходит, потому что мама и каравай", - добавил артист.

Кто такой Ivan NAVI

Ivan NAVI - украинский певец, двухкратный номинант музыкальной премии YUNA. Его песня "Когда Нет Тебя" стала песней 2020 года на радиостанциях Украины.

В 2015 году стал одним из участников шоу "Пой как звезда" на телеканале Украина, где Ивана заметил Кузьма Скрябин. Именно он и подал идею сценического имени Ivan NAVI.

В феврале 2019 года Ivan NAVI принял участие в Национальном отборе на "Евровидение 2019".

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Автор: Диана Могилевич