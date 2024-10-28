Девочка приехала к отцу на его родину.

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу - показал их общую 13-летнюю дочь.

Мужчина встретил девушку в Турции и опубликовал кадры первой встречи после длительной разлуки в аэропорту.

К слову, Соня была одета в черный костюм и кепку. Она тщательно скрывала лицо от родительской камеры.

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Но позже Мурат показал другую фотографию. На ней девочка уже позирует вместе с папой и улыбается. Заметно, что она значительно подросла и изменилась.

К слову, Мурат Налкакиоглу находился в отношениях с предательницей Ани Лорак почти 10 лет. Однако они расстались из-за измен бизнесмена. После этого Лорак уже много лет живет с дочерью в РФ и поддерживает кровавую политику Кремля.

Отметим, что во время полномасштабной войны турецкий бизнесмен живет и работает в Украине, а иногда ездит на свою родину.

Напомним, ранее бывшая Мурата Налкакиоглу показала своего сына и поздравила его с важным праздником.

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