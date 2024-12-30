Бывшая жена волонтера Кошельника обвинила его в растрате волонтерских средств

Участница шоу "Холостяк", бывшая жена волонтера и блогера Дениса Кошельника, Анна Павловна в интервью Маричке Довбенко на YouTube-канале "В постели" заявила, что средства, которые Кошельник собирал на ВСУ, он проигрывал в игровые автоматы.

"Он сказал мне: "Скажи своим подписчикам, что это ты за свой счет сняла квартиру". Потому что он собирал деньги на ВСУ, а сам их тратил не туда. Он постоянно прикрывался мной. Я собирала посылки, он сидел в машине, курил, играл в автоматы и проигрывал донаты на автоматах", - рассказала она.

Анна Павловна отметила, что была свидетелем мошеннических действий со стороны Кошельника.

"Там были схемы. Мы очень ссорились из-за этого. Я пыталась объяснить, что так не надо делать", - отметила экс-участница шоу.

Она рассказала, что Кошельник совершал в отношении нее физическое и моральное насилие: напал на нее с ножом, ставил ее на колени, хватал за волосы и заставлял говорить, что она "хвойда", а также разбил телефон и выставил в одних трусах из квартиры.

Анна Павловна отметила, что на нее уже посыпались обвинения, что якобы это она взяла средства, чтобы опорочить имя известного волонтера. Женщина отвергла эти утверждения и призвала подписчиков Кошельника спросить, "откуда у него в первый год войны взялось белое авто BMW".

"И вообще, за что он живет? Он же не зарабатывает, рекламы не делает. Ну, я то знаю, за что. А вы знаете?" - сказала она.