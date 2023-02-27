Девушке уже 21 год. Она очень похожа на папу.

26 февраля экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова отпраздновала свой день рождения - ей исполнилось 49 лет. В честь этого женщина показала трогательное фото со своей дочерью - 21-летней Елизаветой-Викторией.

Девушка испекла в день рождения мамы большой торт и украсила его свечами. Вот как фотографию подписала Наталья:

"Благодарю тебя, моя прекрасная доченька, за все твои пожелания и этот замечательный торт, который ты испекла для меня! Люблю тебя безусловно".

На фото Елизавета-Виктория позировала в сером спортивном костюме и с распущенными волосами. Волосы у нее русые и слегка вьющиеся. Образ девушки дополнен массивными серьгами-цепями и цепочкой. Видно, что у девушки папины гены - она существенно выше своей мамы.

Отметим, Наталья Егорова и Владимир Кличко пробыли в браке 25 лет. О разводе они сообщили летом 2022 года. Причину расставания звездные супруги решили не раскрывать. За время брака у них появилось трое детей - сыновья Егор-Даниэль и Максим, и дочь Елизавета-Виктория.

Напомним, экс-жена Виталия Кличко показала сына-красавчика от него.

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