Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас из-за ранения находится в больнице, заявил, что его травма не очень серьезная, поэтому он надеется на скорейшее выздоровление. После выписки из больницы планирует возвращаться в тероборону и становиться на защиту своей страны.
Об этом артист рассказал в своем Instagram-блоге.
"Да, действительно, меня ранили в лицо, нашу колонну обстреляли, но это очень-очень легкое ранение. Я очень быстро встану на ноги и вернусь в строй. Потому что, как видите, напухлось почти прошла", - рассказал Андрей Хлывнюк в своем профиле.
Напомним, на днях солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под обстрел со стороны российских оккупантов. Осколок попал ему под глаз, от чего начала опухать лицо.