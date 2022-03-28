Артиста недавно ранили во время обстрела, сейчас он в больнице.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас из-за ранения находится в больнице, заявил, что его травма не очень серьезная, поэтому он надеется на скорейшее выздоровление. После выписки из больницы планирует возвращаться в тероборону и становиться на защиту своей страны.

Об этом артист рассказал в своем Instagram-блоге.

"Да, действительно, меня ранили в лицо, нашу колонну обстреляли, но это очень-очень легкое ранение. Я очень быстро встану на ноги и вернусь в строй. Потому что, как видите, напухлось почти прошла", - рассказал Андрей Хлывнюк в своем профиле.

Напомним, на днях солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк попал под обстрел со стороны российских оккупантов. Осколок попал ему под глаз, от чего начала опухать лицо.

Вас также могут заинтересовать новости: