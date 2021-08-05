Мальчик появился на свет раньше, чем ожидалось.

Украинская певица MamaRika, которая 2 августа впервые стала мамой, прервала молчание после родов.

Как написала она в своем Instagram, врачи были вынуждены сделать ей кесарево сечение.

"Стоит ли говорить, что я никогда даже не лежала в больнице за всю жизнь, поэтому было, мягко говоря, страшновато. Короче, я что ежик в тумане слепо доверилась супер-бригаде врачей и недаром – ведь в конкретный момент было принято решение делать кесарево сечение", – отметила певица.

Также MamaRika добавила, что мальчик появился на свет раньше, чем они ожидали.

Читайте такжеПотап рассказал, хочет ли иметь еще детейОни с мужем поехали в роддом просто на плановый осмотр, но врач решил оставить артистку в больнице, и не зря.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц