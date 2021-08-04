Сергей Середа рассказал, что малыш уже успел справить нужду на него.

Украинская певица MamaRika и ее супруг, комик Сергей Середа на днях впервые стали родителями.

У пары родился сын с весом 3,500 кг, а рост малыша - 55 см. При этом молодые родители пока так и не определились с именем для ребенка, так как в этом вопросе у них возникли разногласия.

"Мы пока еще думаем, как назвать сына. У нас с Настей еще есть разные мнения и сомнения по поводу имени малыша. Поэтому только мы точно определимся, сразу же скажем", - сказал Середа.

Также он добавил, что у них родился очень крепкий малыш. Поэтому времени для сна у новоиспеченных родителей совсем не остается. Интересен и тот факт, что Сергей уже успел пройти, так называемое, посвящение в отцы.

Читайте такжеПевица MamaRika родила первенца (фото)

"Сегодня я официально прошел посвящение. Сыночек на меня написал. И не один раз", - добавил комик.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич