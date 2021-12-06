Мы можем только догадываться, почему некоторые звезды установили рекорд по количеству браков.

И отечественные, и голливудские звезды своим примером показывают, что не всегда первый брак может быть удачным. Для того чтобы обрести личное счастье, порой стоит немного подождать.

Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык состояла как в официальных, так и в гражданских браках. Ее первым фактическим мужем был продюсер Юрий Никитин, с которым она познакомилась на фестивале "Весенние надежды-90" в Виннице. Затем она состояла в гражданском браке с моделью Андреем Оверчуком, которому вскоре родила сына Глеба. Позже у нее были отношения с хореографом и телеведущим Дмитрием Коляденко. Первым официальным мужем Билык стал хореограф Дмитрий Дикусар, с которым они поженились в Рио-де-Жанейро. Пятым супругом был фотограф Аслан Ахмадов, с которым Билык недавно развелась. Известно, что в последнем браке у Ирины родился сын Табриз от суррогатной матери.

Дмитрий Гордон

Известно, что у телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона было четыре жены. От первого брака у него есть 29-летний сын Ростислав, от второго брака - 26-летний сын Дмитрий, от третьего брака - 22-летняя дочь Елизавета и 20-летний сын Лев, от четвертого брака с Алесей Бацман - 9-летняя дочь Санта, 5-летняя дочь Алиса и 2-летняя дочь Лиана.

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О личной жизни российской певицы Аллы Пугачевой ходят легенды. Как известно, Пугачева была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, от которого родила дочь Кристину Орбакайте. Затем она была замужем за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым. С декабря 2011 года она состоит в браке с шоуменом Максимом Галкиным, с которым воспитывает двойняшек от суррогатной матери. Кстати, с последним они познакомились на съемках клипа "Будь или не будет". В соцсетях они показывают, что счастливы вместе, но приближенное к ним окружение не верит в искренность их чувств.

Мартин Скорсезе

В юношестве режиссер Мартин Скорсезе хотел стать священником, но, видимо, что-то пошло не так. Сейчас он известен не только благодаря нашумевшим фильмам, но и своей любовь к женщинам. Он был женат на актрисе Изабелле Росселини и продюсере ряда картин Барбаре де Фине. У Скорсезе три дочери от трех разных женщин. Сейчас он женат пятым браком на Хелен Шермерхорн-Моррис, о которой практически ничего неизвестно.

Брижит Бардо

Впервые актриса Брижит Бардо вышла замуж в 18 лет. Но ее брак с продюсером Роже Вадимом долго не продлился. Второй раз она отправилась под венец с актером Жаком Шарье, которому позже родила сына. Но и с ним у нее не заладились отношения. В СМИ ходили слухи о том, что Брижит после развода с Шарье вновь вышла замуж, но за кого - неизвестно. Позже актриса обрадовала поклонников тем, что четвертый раз выходит замуж за Бернанда д’Ормаля.

Ранее УНИАН назвал 5 знаменитостей, родившие первенцев после 40 лет.

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Автор: Диана Могилевич