Американская актриса Энн Хэтэуэй, которая известна по фильмам "Дьявол носит Прада", "Стажер", "Пассажиры" и другим киноработам, впервые рассказала о потере ребенка. Об этом пишет издание Page Six.
Оказалось, что перед рождением сыновей, у нее случился выкидыш в 2015 году. Тогда Энн играла на сцене в театре.
"Было слишком трудно держать это в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке", - рассказала актриса.
Поэтому она решила откровенно рассказать о своей трагедии друзьям, которые пришли к ней за кулисы.
Позже Хэтэуэй удалось забеременеть во второй раз и родить первенца от мужа Адама Шульмана. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей: 8-летнего Джонатана Роуза Бэнкса и 5-летнего Джека Шульмана.
Что известно об актрисе Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй - известная актриса, которая за свой талант получила немало престижных премий. В частности, она является обладательницей "Эмми", "Золотого глобуса", BAFTA, "Оскара" и других наград.
К слову, в 2022 году Энн поддержала Украину в войне со страной-оккупантом. Она также перечислила деньги в некоторые украинские фонды и призвала своих фанатов помочь украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.
Напомним, ранее актриса Шэрон Стоун призналась, что пережила девять выкидышей.