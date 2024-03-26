Это случилось с ней несколько лет назад.

Американская актриса Энн Хэтэуэй, которая известна по фильмам "Дьявол носит Прада", "Стажер", "Пассажиры" и другим киноработам, впервые рассказала о потере ребенка. Об этом пишет издание Page Six.

Оказалось, что перед рождением сыновей, у нее случился выкидыш в 2015 году. Тогда Энн играла на сцене в театре.

"Было слишком трудно держать это в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке", - рассказала актриса.

Видео дня

Поэтому она решила откровенно рассказать о своей трагедии друзьям, которые пришли к ней за кулисы.

Позже Хэтэуэй удалось забеременеть во второй раз и родить первенца от мужа Адама Шульмана. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей: 8-летнего Джонатана Роуза Бэнкса и 5-летнего Джека Шульмана.

Что известно об актрисе Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй - известная актриса, которая за свой талант получила немало престижных премий. В частности, она является обладательницей "Эмми", "Золотого глобуса", BAFTA, "Оскара" и других наград.

К слову, в 2022 году Энн поддержала Украину в войне со страной-оккупантом. Она также перечислила деньги в некоторые украинские фонды и призвала своих фанатов помочь украинцам, пострадавшим от агрессии РФ.

Напомним, ранее актриса Шэрон Стоун призналась, что пережила девять выкидышей.

Вас также могут заинтересовать новости: