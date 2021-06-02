Певица пришла на премию МУЗ-ТВ в очень откровенном наряде.

Российская певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в "голом" наряде.

Девушка надела телесный боди, колготки в сеточку со стразами. В зоне декольте и на интимном месте красовалась яркая вышивка, а бедра Оля обмотала необычным парео. Интересно, что Бузова на голову надела корону.

Стоит отметить, что такой образ не понравился ее поклонникам. В комментариях они высказали все свое недовольство увиденным. Также они попросили Олю больше не приходить на премию.

"Клоун клоуном", "Через лет 20 этот пост будет в учебниках моды, как образец безвкусицы", "Срамота", "Пафос зашкаливает", "Образ г*вно", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич