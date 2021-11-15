Антин назвал необычные места, где у них с женой был секс.

Украинский телеведущий Антин Мухарский и его жена Елизавета Бельская в программе "Светская жизнь" рассказали, как экспериментируют в сексуальной жизни.

По словам Бельской, их привлекают античные города, замки, дворцы, а также свежий воздух и природа.

"Так мы освятили Парфенон, мы освятили замок в Стокгольме, мы освятили храм Нимфеи в Турции. Много мест в Европе. Мы получаем возбуждение от предметов искусства", - говорит Мухарский.

Читайте такжеНадя Дорофеева выставила упругие ягодицы на камеру (фото)Также Мухарский рассказал, что их отношения с младшей на 19 лет женой начинались вовсе не с любви. Они вместе работали, поддерживали друг друга. И только через некоторое время они начали сближаться. При этом пара решила не вспоминать прошлое, а начать все с чистого листа.

"Вы берете меня как человека, который только ступает на путь новой семьи, поэтому вот моя справка. Резус-фактор, анализы того и того, количество гемоглобина, отсутствие инфекций в организме после бурной жизни. У меня довольно бурная жизнь была предыдущая", – рассказал Антин.

Интересно, что пара и до сих пор называет друг друга на "вы". По словам телеведущего, это помогает им в семейной жизни, так как сложно поссориться с человеком, к которому ты уважительно относишься.

Ранее стало известно, что Антин Мухарский потерял отца.

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Автор: Диана Могилевич