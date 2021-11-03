Мужчина умер в возрасте 86 лет.

Украинский актер Антин Мухарский поделился своим горем в Facebook. Он рассказал, что на 87 году жизни умер его отец - Дмитрий Мухарский.

Мужчина пережил инсульт и сложную операцию. Затем Дмитрия ввели в искусственную кому, но через несколько дней он скончался.

"Его последний день тоже был прекрасным. Они вместе с мамой и моим младшим братом пошли в кино, потом поужинали в ресторанчике, потом походили по торговому центру. Затем пришли домой, вдохновленные и наполненные", - написал Антин.

Также он показал фото своего отца в молодости. На снимке Дмитрий позировал в национальных украинских вещах, был с густыми волосами на голове и в целом был достаточно привлекательным мужчиной.

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Антин Мухарский - украинский актёр театра и кино, телеведущий, певец, поэт-песенник, писатель, некоторое время был советником министра культуры Украины. Наибольшую известность получил как автор и исполнитель пародийных песен в составе созданного им в 2012 году вокально-инструментального ансамбля "Сталин унд Гитлер капут".

Кроме того, Мухарский известен громкими скандалами. Один из них - развод с ведущей Снежаной Егоровой. А также в его киевской квартире однажды проводили обыск по подозрению в хранении наркотиков.

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Автор: Диана Могилевич