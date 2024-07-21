Он подчеркнул, что не стоит верить тем, кто пишет от его имени.

Украинский телеведущий Константин Грубич рассказал о неприятном инциденте. Оказалось, что он стал жертвой мошенников, которые взломали его Telegram.

Об этом мужчина решил предупредить у себя в Instagram, ведь недоброжелатели начали просить деньги от его имени.

"Фигня произошла. Мой ТГ взломали. Просят 16 800 на какую-то карточку, вроде бы от меня. Не верьте", - подчеркнул Грубич.

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Он также добавил, что не стоит пренебрегать возможностью установки дополнительной защиты для своих приложений на телефоне. Поэтому, чтобы никто не попал в подобную ситуацию он советует сделать так:

"Будьте бдительны. Не поленитесь установить двухэтапную проверку для своих аккаунтов".

Успел ли кто-то из друзей Грубича поверить мошенникам и перевести деньги на карту и, удалось ли найти и наказать виновных - Константин не отметил.

Напомним, недавно жена Евгения Кошевого - Ксения - тоже стала жертвой мошенников. Тогда они взломали мессенджеры женщины и требовали денег у ее мужа. Однако, к счастью, все закончилось хорошо.

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