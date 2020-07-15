Бруклин Бекхэм поделился фото с невестой и помолвочным кольцом за $200 тысяч

Эксперты оценивают стоимость кольца в 200 тысяч долларов, а размер бриллианта — в 4,5−5 карат.

На этих выходных Бруклин Бекхэм публично заявил о том, что сделал предложение своей девушке, Николе Пельтц, дочери миллиардера Нельсона Пельтца.

Также парень поделился трогательными фото с невестой, где обручальные кольца видно издалека. На днях Бруклин поделился в Instagram Stories кадром, на котором Никола гладит его питомца и заодно демонстрирует роскошное украшение.

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По информации Daily Mail, эксперты оценивают стоимость кольца в 200 тысяч долларов, а размер бриллианта — в 4,5−5 карат.

«Эта огранка актуальна во все времена, поэтому ее очень любят, в том числе знаменитости. Дженнифер Лопес, Амаль Клуни и Дженнифер Лоуренс носят такие же. Мама Бруклина — Виктория — также любит этот стиль», — отмечает директор по связям с общественностью ювелирного магазина Шеннон Дилени-Рон.

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