В частности, звезда извинилась за то, что последние два года в соцсетях выкладывала посты, чтобы показать, что у нее все хорошо, хотя на самом деле это было не так.

Популярная певица Бритни Спирс, которая борется за свою независимость от отца, сделала заявление для поклонников.

39-летняя звезда в Instagram опубликовала откровенный пост, в котором извинилась перед подписчиками за двухлетнюю ложь.

В откровенном сообщении певица заявила, что хочет рассказать маленький секрет, и подчеркнула, что все люди мечтают жить, как в сказке. Однако она не может так охарактеризовать свое существование потому и попросила прощения за то, что в течение двух лет имитировала счастливую жизнь.

"Я верю, что люди хотят сказочной жизни. И судя по тому, что я писала в соцсети, моя жизнь имела просто замечательный вид. Я думаю, что это то, к чему мы все стремимся...Я прошу прощения за то, что притворялась, будто последние два года со мной все было в порядке. Я сделала это из-за своей гордости, и мне неловко было делиться тем, что со мной произошло. Но будем честны: кто не хочет выставлять свою жизнь в позитивном ключе? Хотите верьте, хотите нет, но притворство, что все хорошо, мне помогло", - поделилась Спирс.

Читайте также"Я несчастна. Я не могу спать": Бритни Спирс шокировала признанием в судеБритни еще раз подчеркнула, что жила в аду и больше не хочет создавать иллюзию счастливой жизни.

"Я решила опубликовать это сообщение, потому что, черт возьми, прошла через ад. Я чувствую, что Instagram стал моей отдушиной, чтобы делиться и просто почувствовать, что я важна, несмотря на то что я пережила. И это сработало. Теперь я решила начать читать больше сказок", - отметила звезда.

Звезда также рассказала историю о своей матери, которая в плохих ситуациях не показывала свои переживания, чтобы не расстраивать детей.

Поклонники в комментариях поддержали певицу и поблагодарили за откровенное признание.

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Автор: Иван Бойко