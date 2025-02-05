Инсайдеры говорят, что звезда Голливуда пытается найти общий язык с бывшей ради детей.

Знаменитый американский актер Брэд Питт после официального развода с актрисой Анджелиной Джоли обратился к экс-супруге. Звезда фильмов "Мистер и миссис Смит", "Вавилон", "Скоростной поезд" хочет помириться с бывшей ради их общих детей.

Как пишет издание Radar Online со ссылкой на собственные источники, Питт после длительной судебной тяжбы снова хочу наладить отношения с Джоли. Он мечтает присутствовать в жизни их детей, ведь считает, что сейчас им нужен отец. Особенно Брэд хочет участвовать в воспитании их 21-летнего сына Пакса, поскольку переживает за него.

Как известно, приемный сын экс-супругов дважды за короткий промежуток времени попал в ДТП. Произошло это, когда мальчик катался на своем электровелосипеде. Знаменитость убежден, что Пакс в том возрасте, когда рядом ему нужен отец. Более того, он уверен, что сможет повлиять на сына.

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"Брэд хочет вернуть себя в жизнь их детей. И он отчаянно волнуется за Пакса. Он обратился к Анджелине, потому что чувствует, что ему (Паксу - УНИАН) нужно устойчивое влияние в его жизни. Он волнуется, что в конце концов он разобьется в аварии, если продолжит так", - отметил инсайдер.

Питт, мол, сейчас очень обижен на бывшую, поскольку она не позволяла ему общаться с детьми. Несмотря на это, актер готов пойти на уступки, ведь убежден, что совместное воспитание детей пошло бы им на пользу. Поэтому артист обратился к звезде фильма "Мария", чтобы та дала разрешение на общение с сыновьями и дочерьми и помогла избавиться от пропасти, которая возникла между ними.

"Он считает, что если бы ему была предоставлена совместная опека, ситуация была бы совсем другой. В течение большинства критических подростковых лет Пакса он чувствовал себя полностью отрезанным от него. Этот период является ключевым для мальчика, чтобы отец присутствовал. Паксу нужна была сильная мужская фигура в его жизни, но Брэду не позволили выполнять эту роль. Это вызывает у него гнев и печаль. Реальность упущения многих моментов в жизни его детей - это бремя, от которого он не может избавиться. Тем не менее, он все еще чувствует, что мог бы положительно повлиять на Пакса, но ему нужна помощь Анджелины, чтобы избавиться от пропасти", - добавил инсайдер.

К слову, Питт и Джоли находились в отношениях 11 лет. В 2014 они поженились, а уже через два года разорвали отношения. В 2019 году они официально разошлись, а 30 декабря 2024 года наконец подписали документы о разводе. Расставание звезд было скандальным. Они долгое время не могли прийти к согласию относительно раздела имущества и опеки над детьми.

Напомним, ранее Анджелина Джоли впервые появилась на публике после официального развода с Питтом. Актриса вышла на красную дорожку с дочкой, которая ранее отреклась от своего звездного отца.

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