Свадьба Брэда Питта и его возлюбленной под угрозой срыва - причина

Дело не в Анджелине Джоли.

Недавно стало известно, что голливудский актер Брэд Питт планирует сыграть свадьбу со своей новой возлюбленной Инес де Рамон, однако есть нюанс, из-за которого торжество может отмениться.

Близкие к паре люди сообщают, что Брэд хочет составить брачный договор, а вот модель против. Отмечается, что это болезненная тема для Инес, так как она не хочет лишиться своих прав.

"Свадьба отложена. Основная причина в том, что она отказывается подписывать брачное соглашение. Инес не хочет полностью отказываться от своих прав. Это стало болезненной темой для них обоих", - сказал инсайдер в комментарии In Touch.

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При этом представитель Брэда Питта говорит, что пара пока не планирует свадьбу. Вероятно, это связано со скандальным разводом Питта с Анджелиной Джоли.

Они долго судились за имущество и за опеку над детьми. Более того, Джоли неоднократно обвиняла Питта в домашнем насилии. Некоторые их дети даже отказались от общения со звездным отцом.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись через восемь лет после разрыва.

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