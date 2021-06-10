Фрэнки Гранде сделал предложение руки и сердца своему возлюбленному.

Старший брат популярной певицы Арианы Гранде Фрэнки обручился со своим возлюбленным Гейли Леоном.

Оказывается, Фрэнки устроил вечеринку в честь 4-летия жизни без курения, алкоголя и наркотиков. И прямо там он сделал предложение руки и сердца своему бойфренду. Интересно, что когда Леон сказал "да", вокруг пары начался виртуальный салют.

В своем Instagram Фрэнки рассказал, что они плакали от счастья. Также он добавил, что почти год готовился к такому событию.

"Он сказал "да"! Мы вместе! Я так счастлив, что мой лучший друг сказал, что хочет провести со мной остаток своей жизни", - написал брат Арианы.

Известно, что пара познакомилась два года назад в одном из баров Лос-Анджелеса. По их словам, это была любовь с первого взгляда.

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Автор: Диана Могилевич