Украинские военные, защищающие нашу страну от российских оккупантов, приняли участие в благотворительном челлендже. Они снялись топлес, чтобы помочь бойцам ВСУ. Главная цель - одеть целый батальон на зиму.
В благотворительной акции приняли участие ветеран АТО, который "валит" оккупантов с 2015 года, владелец барбершопа, ставший старшим сержантом взвода. А также тренер по боксу, мечтающий отправить в вечный нокаут тысячи россиян, и владелец кроссфит зала, который был в нескольких военкоматах, чтобы его забрали на службу. И юрист, который каждому оккупанту дословно расскажет, чья это земля.
"Все они разные, но хотят одного – победы, ну и чтобы котикам было тепло", - сообщается на странице общественной организации "Демократична Сокира" в Instagram.Видео дня
Реакция сети на фото украинских военных
- "Ой, таких котиков хочется не одевать, а наоборот"
- "Пожарные вроде для календаря фотографируются? Было бы неплохо посмотреть, как наши котики украшают интерьер дома"
- "Ого, ребята, ого. Надо пойти форточку приоткрыть или что, потому что это огонь"
- "Та какие же они котики? Это настоящие львы"
- "Настоящие красавцы"
Напомним, ранее 40-летняя Надежда Мейхер показалась полностью обнаженной.