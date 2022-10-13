Пользователи сети засыпали украинских защитников комплиментами.

Украинские военные, защищающие нашу страну от российских оккупантов, приняли участие в благотворительном челлендже. Они снялись топлес, чтобы помочь бойцам ВСУ. Главная цель - одеть целый батальон на зиму.

В благотворительной акции приняли участие ветеран АТО, который "валит" оккупантов с 2015 года, владелец барбершопа, ставший старшим сержантом взвода. А также тренер по боксу, мечтающий отправить в вечный нокаут тысячи россиян, и владелец кроссфит зала, который был в нескольких военкоматах, чтобы его забрали на службу. И юрист, который каждому оккупанту дословно расскажет, чья это земля.

"Все они разные, но хотят одного – победы, ну и чтобы котикам было тепло", - сообщается на странице общественной организации "Демократична Сокира" в Instagram. Видео дня

Реакция сети на фото украинских военных

"Ой, таких котиков хочется не одевать, а наоборот"

"Пожарные вроде для календаря фотографируются? Было бы неплохо посмотреть, как наши котики украшают интерьер дома"

"Ого, ребята, ого. Надо пойти форточку приоткрыть или что, потому что это огонь"

"Та какие же они котики? Это настоящие львы"

"Настоящие красавцы"

Напомним, ранее 40-летняя Надежда Мейхер показалась полностью обнаженной.

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