Поклонники засыпали Надежду Мейхер комплиментами.

Украинская актриса, певица и дизайнер Надежда Мейхер поделилась с поклонниками очень пикантным фото, на котором она предстала полностью обнаженной.

Так, в кадре 40-летняя звезда позирует у скалы. При этом она решила сняться без одежды и даже без нижнего белья, благодаря чему можно рассмотреть ее грудь.

Также знаменитость сделала высокий хвост, выпустив несколько прядей у виска и нанесла макияж в стиле смоки-айс.

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В подписи к фото Надежда написала, что ее вдохновляет для создания дизайнерских вещей. Она отметила, что главное вдохновение - это глубокая заинтересованность в том, чем ты занимаешься.

Реакция сети на фото Мейхер

"Какая красота"

"Талантливый человек талантлив во всём! Шикарная и непревзойдённая Надежда! Только такая шикарная женщина может создавать невероятные шедевры"

"Дизайнер одежды без одежды - это как сапожник без сапог"

"Я с самого начала с вами, Надежда! Даже в разрушенном доме, в моем родном Мариуполе, нашла те вещи, которые с любовью получила от вас"

Напомним, ранее Надежда Мейхер в прозрачном платье сверкнула упругими ягодицами.

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