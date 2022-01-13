Сегодня Монро исполнилось 44 года.

Сегодня украинская травести-дива Монро празднует свое 44-летие. В честь праздника она показала фотографию, которую сделала на снегу.

В кадре она позирует спиной к камере в розовой удлиненной футболке, а на голове у нее полотенце. При этом звезда босиком стояла на снегу. В одной руке она держала бокал.

Читайте такжеЖена Виктора Павлика призналась, кто в их семье больше зарабатывает"44. Идем дальше! Люблю эту жизнь", - подписала снимок Монро.

"С днём рождения, красотка! Куда босоногая по снегу?", "Красота в красоте", "Монро, выглядите восхитительно! С Днём Рождения", "Лучшее фото в этом году", "Вы невероятная", "Лучшая", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее травести-дива Монро показалась в ярком образе и свела сеть с ума.

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