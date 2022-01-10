Монро предстала с ярким макияжем.

Украинская травести-дива Монро появилась в инста-сториз с ярким макияжем - глиттером на глазах и красным блеском, который сделал ее губы более выразительными и пухлыми.

Также шоувумен сделала волнистые локоны и надела черную блузку. Поклонники в очередной раз восхитились ее внешностью и написали в комментариях под фото, что она роскошно выглядит.

"Монро, вы - конфеточка", "Крутая дамочка", "Красотка и умничка", "Прекрасная", "Кошечка вы наша", "Красотка", - пишут поклонники.

Настоящее имя Монро - Александр Федяев. Она не только телеведущая, актриса, певица, блогер, но и первая, кто открыто заявила о себе, как о трансгендерном представителе шоу-бизнеса в Украине.

В 2020 году была соведущей на онлайн-трансляции 92-й церемонии вручения кинопремии Оскар. С января 2020 является соведущей в программе "Звездный путь". К тому же вела небольшую рубрику в этой же программе, которая называлась "В рожу от Монро".

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