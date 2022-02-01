Звезда в восторге от своего перевоплощения.

Известная украинская певица Слава Каминская удивила фанатов неожиданной сменой имиджа.

Новый образ звезда показала фолловерам в Instagram-сторіз.

Певица перекрасила свои рыжие волосы и стала блондинкой. Кроме того, звезда изменила длину волос. Теперь у нее каре.

Похоже, новый образ очень нравится звезде. Она опубликовала несколько сториз с новой прической и сделала себе несколько комплиментов.

"Боже, ну какая красивая! Хороша, как машина пожарная", - прокомментировала она.

Читайте такжеСлава Каминская представила лирический трек и намекнула, что посвятила его экс-мужуНапомним, что накануне известная украинская певица Слава Каминская опубликовала в своем инста-блоге трогательный пост, в котором рассказала о расставании. Звезда не назвала имени таинственного мужчины, к которому публично обратилась.

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